Следственный комитет предъявил обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове, а суд арестовал их на два месяца. В их числе сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, он, как считает следствие, отключил пожарную сигнализацию.
Предъявлены первые обвинения
Предъявлены первые обвинения
Решение вынесла судья Ирина Масалитина.
Также на два месяца арестована Надежда Судденок, арендовавшая практически все помещения в торговом центре.Она надеется на торжество справедливости.
Отец Сергея Антюшина Игорь Антюшин полагает, что происходящее - лишь имитация юстиции.
По его мнению, арестовали мелкую сошку, а на самом деле юстиция должна заниматься совсем другими людьми.
В среду в Кемерове начались похороны жертв пожара.
Семья Агарковых предала земле сына, дочь и бабушку, все они задохнулись от угарного газа в одном из кинотеатров, куда пришли посмотреть мультфильм. В этот день родители оставили детей на попечение бабушки.
Во вторник состоялся многочасовой митинг, на котором жители требовали справедливости.
Официальная цифра погибших, которую называют власти: 64 человека.
41 ребенок и 23 взрослых.