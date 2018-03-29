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Россия

Предъявлены первые обвинения

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Предъявлены первые обвинения

Предъявлены первые обвинения
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Следственный комитет предъявил обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове, а суд арестовал их на два месяца. В их числе сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, он, как считает следствие, отключил пожарную сигнализацию.

Решение вынесла судья Ирина Масалитина.

Также на два месяца арестована Надежда Судденок, арендовавшая практически все помещения в торговом центре.Она надеется на торжество справедливости.

Отец Сергея Антюшина Игорь Антюшин полагает, что происходящее - лишь имитация юстиции.

По его мнению, арестовали мелкую сошку, а на самом деле юстиция должна заниматься совсем другими людьми.

В среду в Кемерове начались похороны жертв пожара.

Семья Агарковых предала земле сына, дочь и бабушку, все они задохнулись от угарного газа в одном из кинотеатров, куда пришли посмотреть мультфильм. В этот день родители оставили детей на попечение бабушки.

Во вторник состоялся многочасовой митинг, на котором жители требовали справедливости.

Официальная цифра погибших, которую называют власти: 64 человека.

41 ребенок и 23 взрослых.