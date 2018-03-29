Бывшая югославская Республика Македония попала под влияние недружественных сил. Такое мнение выразил посол России Олег Щербак. Он расценил решение официального Скопье о высылке российского дипломата как необоснованный шаг, продиктованный влиянием извне.
Македония попала под влияние извне - посол РФ
Македония попала под влияние извне - посол РФ
"Данное решение носит необоснованный характер и является беспрецедентным за всю историю отношений между Россией и Македонией", - заявил Щербак в четверг.
За последние дни США, Канада и два десятка европейских государств объявили о выдворении в общей сложности около полутора сотни российских дипломатов. Москва в свою очередь заверила, что предпримет встречные шаги.
Скоординированная акция произошла на фоне отравления Скрипаля в английском городе Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.