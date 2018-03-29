Обряд самобичевания на Филиппинах
Десятки верующих католиков приняли участие в обряде самобичевания в городе Мабалакат на севере Филиппин. Он традиционно проводится на Страстной неделе. Бичевание Иисуса Христа - один из эпизодов страстей Христовых. Некоторые верующие, подражая страданиям Иисуса, также привязывают себя к распятию.
Движение "флагеллантов" как форма покаяния через публичное самоистязание было распространено в средневековой Европе. В наше время Римско-католическая церковь не одобряет такую форму демонстрации веры.