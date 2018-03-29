В Сорбонне вандалы разгромили офис Союза еврейских студентов Франции. Неизвестные оставили на стенах надписи антисемитского характера. По словам главы организации Саши Гозлана, Союз намерен подать жалобу в полицию. Произошедшее жестко осудили президент университета Жорж Хаддад и министр образования Фредерик Видаль.
В Сорбонне разгромили офис еврейских студентов
В Сорбонне разгромили офис еврейских студентов
В здании университета на улице Толбьяк, где произошел акт вандализма, в течение последних дней прекращены занятия: группа крайне левых протестует здесь против законопроекта об ужесточении правил для иммигрантов. Активисты отрицают свою причастность к произошедшему из-за "расистского характера погрома, противоречащего самому ДНК" левого движения. В свою очередь, они заявляют, что в здание могли пробраться ультраправые. Доказательств вины ни тех, ни других пока нет.