Понтифик прокатил больного мальчика

Во время своего проезда по площади Святого Петра Папа Римский подсадил в свой "папамобиль" ребенка с синдромом Дауна. Семья мальчика находилась на переполненной площади, где тысячи верующих собрались послушать еженедельную проповедь, когда охранник понтифика поднял мальчика из толпы. Папа Франциск того поцеловал и усадил позади себя.

Питеру Ломбарди 12 лет.Когда ему было всего девять, он еще пережил и рак: ему был поставлен диагноз "лейкемия". Однажды мальчик увидел понтифика по телевизору и захотел во что бы то ни стало с ним встретиться. В 2015 году его семья собиралась увидеть Папу Франциска в Филадельфии, но Питер попал тогда в больницу. Из-за начавшегося курса химиотерапии долгожданную встречу пришлось отложить. Желание ребенка все же сбылось - пусть и три года спустя.