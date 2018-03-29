Как в Молдавии борются с запретом на показ новостей по-русски

Запрет на ретрансляцию в Молдавии российских новостей и информационно-аналитических передач позиционировался как очередной шаг в борьбе с «российской пропагандой», но многие считают, что таким образом правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) пытается набрать политические очки перед предстоящими парламентскими выборами и ещё раз подчеркнуть свою прозападную позицию.

В то же время, введение запрета возмутило не только русскоязычное меньшинство Молдавии, но и встретило критику со стороны европейских партнеров.

45-летняя Елена Кирияк из Кишинева говорит, что раньше часто смотрела российские новости. «Мы должны иметь право смотреть любые программы. Мы же демократическая страна, и хотим сближения с Европейским союзом, поэтому нам нужно иметь доступ к новостям со всего мира», - говорит Елена.

«Мне хотелось бы получать информацию из разнообразных источников, слушать новости из Европы, а также из России и лично формировать мнение, что из представленного контента является пропагандой, а что нет».

Зритель уходит онлайн

Запрет вступил в силу 12 февраля, когда ретрансляция «медиа-пропаганды» из России - в основном новостей, политических ток-шоу и аналитических программ - была запрещена на территории Республики Молдова. Официальным поводом для запрета послужило то, что Россия не ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

По мнению Елены Кирияк нарушается её право на свободу информации фото Kate Baklitskaya для euronews

Елена Кирияк, как и многие другие жители республики, считает запрет бессмысленным и планирует продолжать потреблять российский новостной контент, но теперь уже в сети Интернет, где по-прежнему сохраняется возможность смотреть российские новости.

«Я считаю, что этот запрет неэффективен, потому что в настоящее время можно найти любую информацию в Интернете. Я буду следить за новостями в России, так как наши страны тесно связаны, не только политически и экономически, но и культурно», - говорит Елена.

Родственники 30-летней Ольги Мишиной живут в России и для нее новости - основная возможность узнать о жизни её близких. «Мой двоюродный брат живет в России, мы тесно общаемся, мне важно знать как у него дела. Я не понимаю, как можно запретить новости из страны, где работают до 700 000 наших граждан», - говорит Ольга.

Ольга Мишина видит в запрете ущемление её гражданских прав фото Kate Baklitskaya для euronews

Она также планирует продолжать следить за новостями из России в Интернете. И хотя Ольга имеет множество способов обойти запрет, она обеспокоена информационным вакуумом, в котором могут оказаться пожилые люди.

«У них нет доступа к Интернету, и у них нет спутникового телевидения, поэтому они останутся без новостей о жизни своих родных и близких», - говорит Ольга.

Что касается Молдавии, Мишина не считает, что запрет помогает бороться с дезинформацией. «Молдова редко обсуждается на российских телеканалах, поэтому я не понимаю, как российские новости можно назвать пропагандой здесь в Молдове».

Телеканал «НТВ Молдова» был одним из первых, который начал работать в соответствии с новым законодательством и прекратил ретрансляцию российских программ. Однако телеведущая канала Наталья Косых отметила: «НТВ Молдова не будет игнорировать события и новости из страны, в которых живут и работают более полумиллиона молдавских граждан».

В то же время компания Exclusive Media, владеющая телеканалом, заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить право молдавских граждан на свободный доступ к информации.

Битва за запрет

Запрет на ретрансляцию российских новостей был инициирован депутатом ДПМ Сергеем Сырбу, по мнению которого борьба с «пропагандой» необходима для поддержания безопасности Молдавии.

Но принятие закона переросло в целую политическую битву. После того, как парламент принял законопроект, президент Молдавии Игорь Додон отказался его подписать.

На своей странице в социальной сети Facebook Игорь Додон назвал запрет нарушением свободы молдавских граждан. «Если говорить о законе по борьбе с пропагандой, это прямое нарушение свободы молдавских граждан получать информацию. [...] Я не буду подписывать закон, который противоречит интересам граждан», - написал президент Молдавии.

В конечном итоге конституционный суд постановил, что подпись президента не нужна для принятия закона, и в начале года спикер парламента Андриан Канду подписал законопроект.

В Российской Федерации также осудили запрет на ретрансляцию новостей. Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина так прокомментировала действия молдавских коллег:

«По ситуации с ограничением вещания российских телеканалов в Республике Молдова наша комиссия обратится в Совет Европы, в частности, в Постоянный комитет СЕ по трансграничному вещанию. А также обязательно обратимся в парламенты европейских государств, в частности, в комитеты и комиссии по информационной политике, свободе слова, журналистике, чтобы они дали публичную оценку данному факту».

Здание молдавского парламента фото Kate Baklitskaya для euronews

Политические игры в преддверии выборов

Представители ДПМ довольно давно обвиняют Россию в распространении пропаганды и уже несколько раз пытались запретить трансляцию российских новостей на территории Молдавии.

В начале 2017 года парламент Молдавии начал обсуждать соответствующий законопроект, но встретив критику со стороны ОБСЕ, неправительственной организации Freedom House и гражданских активистов, в один голос осуждавших недемократичность данного законопроекта, отложил его обсуждение.

После подписания законопроекта во время одного из своих интервью спикер парламента Молдавии Андриан Канду пояснил, почему закон все же был принят. «В прошлом году мы организовали международную конференцию в Кишиневе, и мы собрали лучших экспертов по всем вопросам, связанным с телевидением и пропагандой», - сказал Андриан Канду.

«Все эксперты были едины во мнении, что в Молдавских СМИ присутствуют манипуляции, пропаганда и дезинформация, особенно в телевизионных программах, выпускаемых Российской Федерацией».

В конце прошлого года лидер ДПМ и медиамагнат Владимир Плахотнюк написал колонку для Wall Street Journal, в которой обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии. «Российское политическое вмешательство может быть новым явлением для американцев, но в Восточной Европе такое вмешательство давно стало привычным делом. [...] Являясь лидером главной правящей партии Молдовы, я слишком хорошо знаком с нежелательным влиянием России», - написал Владимир Плахотнюк.

Плахотнюк в то же время является мажоритарным акционером молдавского телеканала Prime, который владеет правом на ретрансляцию контента российского «Первого канала» на территории Республики Молдова. В связи, с чем у многих возникли вопросы к мотивам Владимира Плахотнюка: действительно ли он борется с пропагандой, или всего лишь использует растущие антироссийские настроения в Европе в своей политической игре?

Политолог и вице-президент молдавской партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Михай Попшой считает, что Плахотнюк пытается укрепить позицию своей партии перед предстоящими в этом году парламентскими выборами, лишний раз, демонстрируя свою проевропейскую позицию.

фото Kate Baklitskaya для euronews

«Законопроект встретил много критики в журналистском, а также в дипломатическом сообществе из-за своей неэффективности. Его легко можно обойти и продолжить смотреть так называемую «пропаганду». Некоторые новости являются пропагандой, но некоторые - это просто обычные новости, также как и некоторые ток-шоу напичканы пропагандой, а другие обсуждают проблемы не связанные с политикой. И когда их запрещают полностью и без разбора - это не самый лучший подход к решению проблемы с демократической точки зрения », - прокомментировал Михай Попшой.

«Лучшим решением для борьбы с пропагандой было бы использование национальной судебной системы».

Молдавия уже имеет опыт судебного запрета телеканала, ретранслирующего российские программы, но политолог уверен, что Плахотнюку не интересен такой метод борьбы. «Проблема в том, что Владимир Плахотнюк не хочет запрещать телеканалы, потому что, если он запретит Prime, телеканал, который ретранслирует российский «Первый канал» и которым он владеет, это будет сродни выстрелу себе в ногу».

«Он просто использует полумеры, которые довольно неэффективны и в основном недемократичны, но позволяют ему набирать политические очки на фоне антироссийской истерии», подытожил Михай Попшой.