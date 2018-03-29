Возвращение Малалы

Малала Юсуфзаи вернулась на родину в Пакистан. В сопровождении своих родителей и под надёжной охраной Нобелевский лауреат мира прибыла в четверг на рассвете в аэропорт Исламабада. Здесь правозащитника пробудет четыре дня, она уже встретилась с премьер-министром Пакистана.

Другие пункты программы визита держатся в секрете из-за угроз, которые не перестают поступать в адрес молодой женщины. Пять лет назад её пытались убить талибы, а сейчас она стала мишенью и тех, кто видит в ней иностранного агента и обещает "отомстить за оскорбление страны".

Малала покинула Пакистан в 2012 году тяжелораненой после покушения, жертвой которого она стала ещё 15-летней школьницей. Девочка садилась в автобус, чтобы вернуться домой после уроков. Её окликнули сзади, а когда она обернулась - выстрелили в голову.

Талибы занесли Малалу в "чёрный список" после того, как она завела интернет-блог. В нём юная пакистанка рассказывала о жизни детей и взрослых в провинции Хайбер-Пахтунхва, где в то время шли бои между правительственными войсками и исламистами, запрещавшими девочкам ходить в школу. «Дневники пакистанской школьницы» стала публиковать BBC, и они разошлись по всему миру.

До покушения Малала приняла также участие и в создании нескольких документальных фильмов и стала активно работать в комиссии по правам детей в Пакистане.

Ей удалось выжить, и после лечения в Великобритании теперь уже 20-летняя Малала Юсуфзаи продолжает свою борьбу за право девочек получать образование.