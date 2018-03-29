За год до выхода Великобритании из Евросоюза лондонские прохожие рассказали нашему корреспонденту о своём отношении к "брекситу."
Лондонцы в ожидании "брексита"
Лондонцы в ожидании "брексита"
– Хотелось бы побыстрее. Я голосовала за "брексит".
Евроньюс: А почему вы за "брексит"?
– Потому что так мы заберём власть у Европы и вернём ее парламенту.
– Мне кажется, что люди приняли решение на основании недостаточной информации. Может быть, теперь, когда мы понимаем лучше последствия, мы могли бы снова проголосовать. Я надеюсь, что сейчас люди умеют лучше распознавать дезинформацию.
– Это все ложь о том, что теперь у нас будут синие паспорта, как будто раньше у нас их не было.
– Время очень тревожное. Никто пока не понимают, как будут контролироваться границы и какими будут торговые соглашения.