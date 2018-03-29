Западные добровольцы на стороне сирийских курдов

Сотни западноевропейцев и американцев приехали в Сирию сражаться на стороне курдов против так называемого «Исламского государства». В последнее время их противниками стали турки, проводящие операцию в Африне.

«Их имена - Максим, Ханна и Уильям, занятия в мирное время - водитель грузовика, фотомодель и владелец ресторана, - передаёт корреспондент Евроньюс Гюльсум Алан. - Они влились в «Отряды народной самообороны” (сокращённо YPG), которые рассматриваются Анкарой как террористическая организация, связанная с Рабочей партией Курдистана. Это беспокоит Евросоюз и, особенно, Бельгию. Она становится центром переброски в Сирию этих западных боевиков и многих других людей, обвиняемых в терроризме в стране их происхождения ».

28-летний француз Максим Баррат был направлен сначала в лагерь военной и идеологической подготовки, созданный курдами специально для иностранных добровольцев. Он объясние своей решение поехать в Сирию в разгар боев в Кобане:

«Мы все были просто зрителями. Европа безучастно наблюдала за происходящей там резнёй. Мы просто позволяли людям гибнуть. Вначале я сам себя отговаривал тем, что там опасно. Когда приехал, убедился в коварстве «Исламского государства» и в двуличии его последователей. Дошло до того, что в любой момент я ожидал увидеть парня в поясе шахида, готового взорваться в 10 метрах от меня».

Отдельный батальон был сформирован из женщин, приехавших с Запада. В него вступила в 2015 году бывшая канадская модель Ханна Боман, вооружившись против джихадистов снайперской винтовкой. Спустя два года она объявила, что борется за женские права на Ближнем Востоке. Вернувшись на родину, Ханна заботиться о семье беженцев:

«Я горжусь тем, что я сделала, но здесь, в Канаде, люди мало интересуются друг другом. Никто не знает, что я сделала. Полиция провела со мной собеседование и решила, что со мной всё в порядке. Здесь вообще ни у кого нет проблем ни с чем. Большинство людей даже не знают, что такое YPG. Я должна многое объяснять ».

Нарастает напряженность в отношениях между живущими в Брюсселе турками и курдами. Год назад несколько людей получили ранения в ходе столкновений перед посольством Турции.

Эксперт по безопасности из брюссельского Института имени ЭгмонтаТомаРенар рассказал, что западные разведслужбы отслеживают перемещение каждого добровольца в горячие точки, допрашивают его до и после поездки:

«В долгосрочной перспективе, европейские власти здесь наверняка примут меры, чтобы курдско-турецкая напряженность не привела к дестабилизации обстановки в наших странах. Но такое уже частично происходит. Конфликт между двумя сторонами на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на то, что происходит между турецкой и курдской общинами здесь, в Европе, включая Брюссель».

Сирийские курды отрицают свою связь с курдскими сепаратистами в Турции. Отряды народной самообороны считаются вооруженным крылом курдской партии «Сирийский демократический союз», сопредседателем которого был Салих Муслим. Он объясняет, почему западных добровольцев и курдских ополченцев — на одной стороне:

«Эти люди защищают общие ценности. У них одинаковая миссия — противостоять жестокости, экстремизму, джихадизму и тому подобному».

Анкара добивается ареста Муслима — его обвиняют в причастности к подрыву автобуса с турецкими военными.

Брюссельский представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Рухи Ачикгёз настаивает на связях между курдскими экстремистами в Сирии и Турции:

“Сирийский демократический союз — продолжение Рабочей партией Курдистана, которая внесена многими странами ЕС, Соединёнными Штатами и НАТО в список террористических организаций. Сотрудничать с сирийской частью этой организации означает напрямую сотрудничать с Рабочей партией Курдистана»

К настоящему времени подтверждена гибель 40 граждан ЕС и США, сражавшихся на стороне курдских Отрядов народной самообороны.