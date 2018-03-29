Правительственные делегации КНДР и Южной Кореи договорились о подготовке встречи на высшем уровне. В последний раз корейские лидеры встречались 11 лет назад — в октябре 2007 года.
Две Кореи договорились о проведении саммита
Две Кореи договорились о проведении саммита
Ли Сон Гвон, председатель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи: "Северная и Южная Кореи согласились провести межкорейский саммит 27 апреля 2018 г. доме мира в деревне Пханмунджом согласно воле лидеров двух стран".
Министр по делам национального объединения Республики Кореи, глава делегации Юга на переговорах с Севером, Чо Мён Гюн пообещал, что обе стороны "приложат усилия к тому, чтобы переговоры на высшем уровне прошли успешно на основе общего понимания важного исторического значения, которое имеет этот саммит для денуклеаризации Корейского полуострова".
В среду, во время своего визита в Пекин, северокорейский лидер заявил, что "твердо намерен превратить связи с Южной Кореей в отношения сотрудничества и урегулировать разногласия, а также провести саммит двух стран".
На 4 апреля назначен еще один раунд подготовительных переговоров. Они пройдут в демилитаризованной зоне.