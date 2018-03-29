Беженцы оромо в Кении
Около 10 тысяч граждан Эфиопии, в основном из народности оромо, перешли в марте на территорию Кении. Такие данные обнародовал Кенийский красный крест. Люди покидают свои дома на фоне силовой операции, которые проводят эфиопские спецслужбы против незаконных вооруженных формирований.
Столкновения в регионе Оромия продолжаются с 2015 г. Молодое поколение оромо - народа к которому относятся до трети эфиопов - выражает недовольство маргинальными позициями, которое оно занимает в эфиопском обществе.
27 февраля генерал-лейтенант Абийе Ахмед, представитель народности оромо, был избран на должность премьер-министра. Беженцы в Кении рассчитывают поможет снять межэтническую напряженность на их родине.