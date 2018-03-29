Мужчина, подозреваемый в совершении наезда в четверг утром на военнослужащих в местечке Варс-Альер-э-Риссе, позже был задержан в Гренобле. Как сообщили в местной прокуратуре, заведено дело о попытке убийства при свидетелях.
Попытка наезда на альпийских стрелков
Попытка наезда на альпийских стрелков
Мотивы мужчины пока не известны, хотя в прокуратуре Гренобля подчеркивают сходство преступления с действиями Радуана Лакдима, в прошлую пятницу открывшего стрельбу по спецназовцам, совершавшим пробежку.
На этот раз мужчина поджидал военнослужащих около казармы 7-го батальона альпийских стрелков в Варс-Альер-э-Риссе. Когда они вышли на пробежку, он выкрикнул оскорбления на французском и арабском, а затем попытался на них наехать. Солдаты не пострадали, поскольку успели запрыгнуть на тротуар. Вместе с подозреваемым в автомобиле в момент наезда находилась женщина. О ее судьбе пока не сообщается.