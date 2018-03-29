Приближается Пасха, и в Грузии, как и во многих других православных странах, повышается спрос на оригинальные подарки. Главный и древнейший из них - пасхальное яйцо, не только ритуальный символ, но и обрядовая пища.
Новая грузинская керамика к Пасхе
Новая грузинская керамика к Пасхе
В Тбилиси полезный адрес - White Studio, существующая с 2013 года. С каждым годом ее продукция под маркой "Новая грузинская керамика" становится все более известной, не только в стране, но и за ее пределами.
"Все начиналось как эксперимент, - рассказывает основательница студии Нато Эристави, - попытка реинкарнации традиционной грузинской керамики. В те годы многие фабрики были закрыты, осталось совсем мало специалистов".
Сегодня одна из главных задач студии - воскресить древние грузинские орнаменты, придать традиционным формам современное звучание.
Студия объединяет гончарную мастерскую, выставочный зал и магазин. В ней работают как известные грузинские мастера, так и художники нового поколения. Студия выпускает глиняную, фаянсовую и фарфоровую продукцию. Здесь также можно взять уроки керамического искусства и купить все необходимое, если вы уже умеете лепить.