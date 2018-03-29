Предварительные итоги президентских выборов должны быть объявлены в Египте в четверг. Накануне, в третий и завершающий день голосования, Национальная избирательная комиссия приняла решение продлить на час работу избирательных участков - до 22.00 по местному (23.00 по московскому) времени.
В Египте ждут предварительных итогов выборов
В Египте ждут предварительных итогов выборов
Решение объяснили высокой явкой избирателей, решивших выполнить свой гражданский долг в последний момент, а также непогодой: сильнейшая песчаная буря обрушилась в среду на южные провинции Египта, помешав многим прийти на участки в первой половине дня.
Учитывая, что действующему президенту Абдель Фатаху ас-Сиси противостоял всего одни кандидат, никому не известный ранее Муса Мустафа Муса, лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра"), явка была главной заботой властей.
В соответствии законодательством, избирателям, чье имя внесено в списки для голосования, но кто не выполнил гражданский долг, грозил штраф в 500 египетских фунтов (около 23 евро), если они без уважительной причины не воспользовались своим правом голоса.
В отличие от первого дня голосования, когда избиратели ринулись на участки, в третий день отмечалась "достаточно умеренная их активность", заявили в Национальном Совете по правам человека. На этот час данные по явке на выборах не обнародованы.