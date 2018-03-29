Есть ли жизнь после "брексита"?

Великобритания стала единственной из числа ведущих экономик мира, где по итогам прошлого года произошло замедление темпов роста ВВП. По данным Национальной статистической службы, по итогам прошлого года ВВП вырос на 1,8%, превысив прогноз, но это минимальный за последние пять лет показатель.

Основным факторам роста остается доминирующий в экономике страны рынок услуг. Владелец ресторана 1 Lombard Street в Лондоне говорит: "Все заключается в прозрачности. Нам просто нужно немного ясности по поводу того, что произойдет и когда. Нам нужны сроки. Думаю, что в итоге мы сможем жить с последствими "брексита", но в неведении долго не проживешь".

Вместе с тем уровень безработицы в Великобритании снижается и в прошлом году составил 4,4%. В феврале этот показатель в годовом выражении опустился до 4,3%.

Как "брексит" повлияет на британскую экономику? Эксперт Мэт Оакли из Savills полагает: "Реальные последствия "брексита" и все связанные с этим проблемы прояснятся лишь после 2021 года. Сейчас владельцы предприятий не могут их оценить реально".

После референдума по "брекситу" инфляция в Великобритании резко выросла на фоне снижения курса фунта стерлингов и увеличения стоимости импорта.

Вместе с тем уровень инфляции в феврале оказался ниже прогнозов. По данным Национальной статистической службы, потребительские цены в прошлом году месяце выросли на 2,7%. При этом рост зарплат приблизился к росту инфляции: показатель в феврале вырос на 2,8%.