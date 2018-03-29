От "брексита" спасает Супермен

"Остановить брексит!" Для выполнения такой задачи участники акции в Лондоне вызывали... Супермена. За год до выхода из ЕС Великобритании его противники надели костюмы персонажей кино и мультфильмов, способных творить чудеса, и сели в двухэтажный автобус.

Корреспондент Евроньюс Деймон Эмблинг передаёт.

«Небольшая, но шумная группа агитаторов против Брексита проехалась по улицам с призывом: "Давайте отпразднуем достоинства ЕС и добьемся повторного референдума - на этот раз о том, как будет оформлен развод с Британией».

Среди те, кто грубо шутил в адрес лидера евроскептиков Найджела Фаража, - карикатурист и музыкант Мадлена Кей.

«Я забочусь об нашей стране, о её гражданах, о тех, кто голосовал за и против дальнейшего членства в ЕС, потому что "брексит" причинит ущерб всем нам в Соединённом королевстве и отнимет возможности у молодых людей".

Она признала, что сверхгероев пришло не больше, чем ожидалось.

Использование автобуса для наглядной агитации имеет скандальный прецедент. Те, кто призывал забрать бритаснкий взнос из общего бюджета, написали на борту своего автобуса обещание направить высвободившееся деньги на нужды национального здравоохранения, что оказалось нереалистичным. О том, насколько выгоден «брексит» продолжает твердит один из его идеологов Борис Джонсон.

Немолодая англичанка заявила, что считает попытки обратить вспять процесс размежевания наивными. Она сказала, что теперь люди не знают, как прекрасно было жить вне Европы, а её поколение это помнит.

Участники акции решили при любом исходе каждый год проводить такой "День супергероя", чтобы сбивать антиевропейские настроения.