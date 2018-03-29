Сохранить Британию единой

Ровно за год до "брексита" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала очередное турне с целью укрепить союз всех четырёх частей Соединённого Королевства - так называемых "исторических стран". В четверг Мэй посетила Шотландию через два дня после того, как местный парламент проголосовал за проведение повторного референдума о независимости до того как королевство выйдет из Евросоюза. Но на это нужно ещё получить согласие Лондона.

"Брексит" открывает перед нами возможности, - сказала шотландцам Мэй. - Я хочу, чтобы мы собрались вместе, все четыре части Соединенного Королевства. Наш союз силён, и это в наших интересах. Объединившись, мы сможем действительно воспользоваться возможностями, которые нам предоставятся в будущем".

Мэй обещает выслушать людей по всей стране и максимально облегчить для них последствия "брексита". После Шотландии она намерена посетить также Англию, Северную Ирландию и Уэльс, чтобы убедить их в необходимости сохранения крепкого единства. Три из четырёх "исторических стран"(за исключением Англии) обладают значительной степень автономии.

"Мы покинем Европейский Союз 29 марта 2019 года, но наши бизнесмены и наш народ говорят нам, что они не хотели бы, чтобы разрыв был внезапным. Вот почему так важно, чтобы мы заключили соглашение с Евросоюзом о так называемом периоде реализации "брексита", который продлится до 2020 года. Это даст людям определенность, это придаст уверенности бизнесу, успокоит фермеров".

Британское правительство намерено запустить процесс имплементации 50-й статьи Лиссабонского договора до конца марта 2017 года. 19 марта Евросоюз и Великобритания договорились о переходном периоде в отношениях, который должен начаться после "брексита"- с 30 марта 2019 года - и продлится до 31 декабря 2020 года.