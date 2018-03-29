Венгерские врачи вернутся на родину?

"Брексит"- настоящая проблема для венгров, уехавших в Великобританию. Здесь они зарабатывают здесь намного больше, чем у себя на родине. Венгерское гражданство давало им право на работу, но что будет после "брексита"? Хирург одной из больниц Будапешта рассказывает о своих друзьях. обосновавшихся в Лондоне:

"Они определённо планируют планируют вернуться домой из-за "брексита", это затруднит их повседневную жизнь. Венгров и так уже принимают не на равных с урождёнными гражданами Великобритании, так что в будущем жить им там станет ещё сложнее".

Это мнение разделяют и в университете Праги. Студент из Германии говорит:

"Мы считаем, что это плохая идея: она в первую очередь отрицательно скажется на самих британцах. Но и не только на них, а и на всех европейцах, которые подумывают поехать туда жить и работать".

А гибралтарская студентка, у которой британский паспорт, опасается, что после "брексита" уже не сможет свободно ездить в страны Евросоюза:

"Это скажется и на нас, гибралтарцах. Потому что вот я сейчас учусь в Чехии, и чтобы приезжать сюда и в другие страны ЕС, мне понадобится виза. Всё это очень неудобно. Кода они принимали это решение, то вообще не думали о Гибралтаре".

Но есть и те, кто - во всяком случае на словах - понимает и одобряет решение, принятое британцами на референдуме:

"Я согласна с политикой нашей страны, которая хочет быть суверенным государством и имеет на это право. Вероятно, британцы тоже так думали, именно поэтому они и решили выйти из Европейского Союза".