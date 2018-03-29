Греки поддерживают Brexit

До Brexit'a остался ровно год. И Европа оказалась на распутье. Наиболее благополучные страны ЕС говорят о необходимости сохранять единство, однако согласны с этим далеко не все. Вот, что думают о предстоящем брексите граждане Греции.

"Британцы молодцы! Нам уже давно надо было сделать то же самое. Евросоюз использует людей: большие корпорации в выигрыше, однако что остается нам - простым людям? - заявил Euronews один из жителей Афин, пенсионер. - Раньше 5 тысяч драхм были большие деньги. Сегодня 50 евро это примерно 17 тысяч драхм, но это уже не деньги".

У греков свои счеты с Евросоюзом. Брюссель поддержал Афины на пике финансового кризиса в Европе. Однако взамен Еврокомиссия навязала Греции политику строгой экономии. Сказать, что грекам пришлось потуже затянуть пояса, значит ничего не сказать.

Уровень безработицы в Греции на начале 2018 года составил 21,2%. Причем большинство безработных (около 70%) вынуждены сидеть без дела по году и более. А это весьма тревожный фактор системного сбоя в экономике.

Больше всего от кризиса пострадали греческая молодежь и пенсионеры: то есть люди, олицетворяющие будущее и память о былых, счастливых, годах в прошлом страны.