До официального "развода" между бывшими партнерами по европейскому сообществу остается ровно год. Что думают о "брексите" жители Бельгии?
Мнения бельгийцев о "брексите"
Мнения бельгийцев о "брексите"
Интервью на улицах Брюсселя:
"Люди проголосовали и теперь должны нести ответственность за хороший выбор либо за плохой выбор. Но граждане страны приняли демократическое решение в соответствии с законом. Теперь его нужно претворять в жизнь".
"Да, "брексит", несомненно, произойдет. И британцев жаль, потому что они многое потеряют, в особенности защиту со стороны Еврокомиссии против таких ситуаций, как например, сложилась с Facebook. Еще я думаю, что вопрос интеграции для Великобритании будет очень тяжелым. У меня часть родственников — британцы, и они уже из-за этого страдают".
"Надеюсь, что между Великобританией и Евросоюзом сложатся особенные отношения после переговоров по "брекситу" и официального выхода из состава ЕС".
"По-моему, возможно все... Помострим, думаю, что британцы нас еще удивя".