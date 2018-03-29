Спасение в Колумбии

Венесуэла уже пятый год находится в экономической рецессии после прихода к власти в 2013 году Николаса Мадуро. В прошлом году в ходе антиправительственных манифестаций погибли около 120 человек. По прогнозам МВФ, к концу этого года инфляция достигнет 13 тысяч процентов.

Продовольствие и медицинская помощь - в основном, именно за этим большинство венесуэльцев бегут через мост Симона Боливара в соседнюю Колумбию. Кукута является основным пограничным переходом. Ежедневно мост пересекают более 40 тысяч человек. У этой пришедшей сюда женщины диагностировали острый аппендицит. И, как оказалось, очень вовремя. Но далеко не всем так везет. В Венесуэле очень серьезные проблемы с оказанием медицинской помощи.

WATCH | The Simon Bolivar bridge has become symbolic of the mass exodus of migrants from Venezuela.



The crossing is also just one piece in the complex puzzle facing Colombia, as it struggles to absorb the increasing number of migrants.



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В середине 2017 года рядом с мостом Боливара представители Красного Креста организовали небольшой палаточный медицинский пункт. Его финансирует Управление гуманитарной помощи ЕС. Задача - смягчить последствия кризиса, которые никто не хочет замечать.

"Идея Красного Креста заключалась в том, чтобы каждое утро открывать этот медицинский пункт и закрывать его на ночь, - говорит представитель организации Хавьер Франсиско Гонсалес. - Таким образом мы можем привлечь внимание к существующим проблемам. С обеих сторон на этот кризис закрывают глаза".

В палатке скорой помощи всегда находятся три медсестры и врач. Люди приходят сюда с разными хроническими заболеваниями. Они нуждаются в обычных лекарствах, которые сейчас стали недоступны в Венесуэле. Обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, а также люди, страдающие от голода.

"Мы оказали помощь человеку, который потерял сознание, - продолжает Хавьер Франсиско Гонсалес. - Мы привели его сюда, и, похоже, он страдает от недоедания. Каждый день мы сталкиваемся с пятью-шестью обращениями, связанными с недоеданим".

My view on the Venezuelan crisis after I came back from the Colombian border town of #Cúcuta - "The bridge of last hope is a window on modern Venezuela". Soon #AidZone and a news special on air on @Euronews https://t.co/cRS1jvAdFx pic.twitter.com/bvA6ALr4Kh — Monica Pinna (@_MonicaPinna) 20 marzo 2018

Пункт Красного Креста расположен рядом с офисом иммиграционной службы, к которому тянется огромная очередь из нескольких тысяч венесуэльцев. Все они хотят поставить штамп в паспорт. Многим потребовалось несколько дней, чтобы пересечь границу. Люди хотят связаться с родными и поделиться новостями.

"Колумбийский Красный Крест предлагает вам помощь, чтобы вы могли связаться с родственниками, - объясняет собравшимся Гонсалес. - Вы можете зайти и подключиться к интернету".

"Первое, что мы хотели сделать, это позвонить родным, мы не разговаривали с ними уже 4 дня, - говорит этот венесуэлец. - Венесуэльские пограничники просят 10 долларов с человека за штамп в паспорте. А если у вас нет денег, приходится стоять в очереди несколько дней, хотя они и не имеют права требовать деньги".

Столкнувшись с крупным миграционным кризисом, Колумбия обратилась за международной поддержкой. Комиссар ЕС по гуманитарной помощи Христос Стилианидис недавно посетил Кукуту. По его словам Европа выделит Венесуэле 2 миллиона евро и 6 миллионов - Колумбии.

Моника Пинна, euronews:

"Есть ли у Колумбии средства для преодоления этого кризиса и как может помочь ЕС?"

Христос Стилианидис:

"Для колумбийских властей огромная проблема заключается в том, чтобы справиться с этой беспрецедентной ситуацией. Кроме того, они постоянно сталкиваются с проблемами в своей стране, касающимися процесса примирения и мирного процесса. Поэтому наша гуманитарная помощь распространяется на обе страны - на Венесуэлу и на Колумбию. В Венесуэле, в частности, мы стремимся найти способы лучшего обеспечения лекарствами и работаем над проектами по борьбе с острым недоеданием".

EU commitment to support Latin America and the Caribbean is stronger than ever as we announce €31 million in humanitarian aid. Supporting those in need is a priority for the EU → https://t.co/tSqJ9HnjKP pic.twitter.com/b6dE1FqZdy — European Commission ?? (@EU_Commission) March 19, 2018

Все новые и новые семьи из Венесуэлы селятся в Кукуте. Нелегальные мигранты, не имеющие документов, в основном, размещаются в бедных, неблагополучных районах. Здесь Норвежский совет по делам беженцев при поддержке Европейского союза организует занятия для 500 детей, не посещающих школу.

"Сегодня эти дети могут ходить в школу, но даже если у них есть такое право, это еще не гарантирует, что они смогут продолжать обучение, - говорит менеджер организации Луз Ядира Галеано Сааведра. - Это связано с тем, что многие из них нерегулярно живут в этой стране. У их родителей нет необходимых документов, предоставляющих какие-либо права в Колумбии. Это означает, что эти дети, к примеру, не получат никакого сертификата, по окончании учебного года".

В регионе Северный Сантандер зарегистрировано более 4 тысяч венесуэльских учеников. Среди них дочери Андреины. Три года назад ее семья незаконно поселилась в Кукуте. В Венесуэле она работала медсестрой. Ее дочерям и племяннику пришлось ждать год, прежде чем их приняли в школу.

"Дети пытаются учиться регулярно, и это законно, - считает Андреина. - Но в финансовом отношении все непросто. Если вы - иностранц без документов, вам очень сложно покупать еду, школьные принадлежности, форму и обувь".

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжает сотрудничество с колумбийским правительством, чтобы добиться регистрации 230 тысяч нелегальных мигрантов, проживающих в Кукуте, и улучшить условия их жизни, как сразу по прибытии в страну, так и в долгосрочной перспективе.