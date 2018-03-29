Венесуэла уже пятый год находится в экономической рецессии после прихода к власти в 2013 году Николаса Мадуро. В прошлом году в ходе антиправительственных манифестаций погибли около 120 человек. По прогнозам МВФ, к концу этого года инфляция достигнет 13 тысяч процентов.
Спасение в Колумбии
Спасение в Колумбии
Продовольствие и медицинская помощь - в основном, именно за этим большинство венесуэльцев бегут через мост Симона Боливара в соседнюю Колумбию. Кукута является основным пограничным переходом. Ежедневно мост пересекают более 40 тысяч человек. У этой пришедшей сюда женщины диагностировали острый аппендицит. И, как оказалось, очень вовремя. Но далеко не всем так везет. В Венесуэле очень серьезные проблемы с оказанием медицинской помощи.
В середине 2017 года рядом с мостом Боливара представители Красного Креста организовали небольшой палаточный медицинский пункт. Его финансирует Управление гуманитарной помощи ЕС. Задача - смягчить последствия кризиса, которые никто не хочет замечать.
"Идея Красного Креста заключалась в том, чтобы каждое утро открывать этот медицинский пункт и закрывать его на ночь, - говорит представитель организации Хавьер Франсиско Гонсалес. - Таким образом мы можем привлечь внимание к существующим проблемам. С обеих сторон на этот кризис закрывают глаза".
В палатке скорой помощи всегда находятся три медсестры и врач. Люди приходят сюда с разными хроническими заболеваниями. Они нуждаются в обычных лекарствах, которые сейчас стали недоступны в Венесуэле. Обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, а также люди, страдающие от голода.
"Мы оказали помощь человеку, который потерял сознание, - продолжает Хавьер Франсиско Гонсалес. - Мы привели его сюда, и, похоже, он страдает от недоедания. Каждый день мы сталкиваемся с пятью-шестью обращениями, связанными с недоеданим".
Пункт Красного Креста расположен рядом с офисом иммиграционной службы, к которому тянется огромная очередь из нескольких тысяч венесуэльцев. Все они хотят поставить штамп в паспорт. Многим потребовалось несколько дней, чтобы пересечь границу. Люди хотят связаться с родными и поделиться новостями.
"Колумбийский Красный Крест предлагает вам помощь, чтобы вы могли связаться с родственниками, - объясняет собравшимся Гонсалес. - Вы можете зайти и подключиться к интернету".
"Первое, что мы хотели сделать, это позвонить родным, мы не разговаривали с ними уже 4 дня, - говорит этот венесуэлец. - Венесуэльские пограничники просят 10 долларов с человека за штамп в паспорте. А если у вас нет денег, приходится стоять в очереди несколько дней, хотя они и не имеют права требовать деньги".
Столкнувшись с крупным миграционным кризисом, Колумбия обратилась за международной поддержкой. Комиссар ЕС по гуманитарной помощи Христос Стилианидис недавно посетил Кукуту. По его словам Европа выделит Венесуэле 2 миллиона евро и 6 миллионов - Колумбии.
Моника Пинна, euronews:
"Есть ли у Колумбии средства для преодоления этого кризиса и как может помочь ЕС?"
Христос Стилианидис:
"Для колумбийских властей огромная проблема заключается в том, чтобы справиться с этой беспрецедентной ситуацией. Кроме того, они постоянно сталкиваются с проблемами в своей стране, касающимися процесса примирения и мирного процесса. Поэтому наша гуманитарная помощь распространяется на обе страны - на Венесуэлу и на Колумбию. В Венесуэле, в частности, мы стремимся найти способы лучшего обеспечения лекарствами и работаем над проектами по борьбе с острым недоеданием".
Все новые и новые семьи из Венесуэлы селятся в Кукуте. Нелегальные мигранты, не имеющие документов, в основном, размещаются в бедных, неблагополучных районах. Здесь Норвежский совет по делам беженцев при поддержке Европейского союза организует занятия для 500 детей, не посещающих школу.
"Сегодня эти дети могут ходить в школу, но даже если у них есть такое право, это еще не гарантирует, что они смогут продолжать обучение, - говорит менеджер организации Луз Ядира Галеано Сааведра. - Это связано с тем, что многие из них нерегулярно живут в этой стране. У их родителей нет необходимых документов, предоставляющих какие-либо права в Колумбии. Это означает, что эти дети, к примеру, не получат никакого сертификата, по окончании учебного года".
В регионе Северный Сантандер зарегистрировано более 4 тысяч венесуэльских учеников. Среди них дочери Андреины. Три года назад ее семья незаконно поселилась в Кукуте. В Венесуэле она работала медсестрой. Ее дочерям и племяннику пришлось ждать год, прежде чем их приняли в школу.
"Дети пытаются учиться регулярно, и это законно, - считает Андреина. - Но в финансовом отношении все непросто. Если вы - иностранц без документов, вам очень сложно покупать еду, школьные принадлежности, форму и обувь".
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжает сотрудничество с колумбийским правительством, чтобы добиться регистрации 230 тысяч нелегальных мигрантов, проживающих в Кукуте, и улучшить условия их жизни, как сразу по прибытии в страну, так и в долгосрочной перспективе.