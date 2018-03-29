В Египте Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран на президентский пост. Согласно предварительным результатам, за действующего главу государства отдали свои голоса более 90% граждан. При этом явка на выборах составила менее 50%.
Ас-Сиси - вновь президент
Ас-Сиси - вновь президент
Единственный соперник Ас-Сиси - малоизвестный лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса - набрал около 3% голосов. Более 6,5% бюллетеней признаны недействительными.
Наблюдатели расходятся в оценках нынешних выборов.
"Я объехал довольно много округов. Везде выборы проходили спокойно. Организаторы делали все возможное, чтобы избежать очередей и ускорить процесс голосования", - говорит наблюдатель Уриокер Хенри.
"На мой взгляд, здесь многое противоречит общепринятым стандартам. У всех кандидатов в президенты должны быть равные шансы на победу. Они должны быть известны обществу. Здесь же известен лишь один кандидат - действующий президент", - говорит наблюдатель Артур Вишевски.
Голосование в Египте проходило в течение 3 дней – с 26 по 28 марта. Окончательные результаты объявят 2 апреля.