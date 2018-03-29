Эквадор лишил Джулиана Ассанжа доступа в мировую сеть. Согласно официальному коммюнике, сообщения в соцсетях основателя WikiLeaks не раз угрожали дипотношениям Кито с другими государствами. Последней каплей стал пост в Twitter, в котором Ассанж назвал высылку дипломатов РФ из Великобритании из-за дела Скрипаля – "примером плохой дипломатии". Ранее он также не раз критиковал и арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии. При этом еще в 2017 году австралиец письменно обязался перед правительством Эквадора не распространять подобные сообщения политического характера.
Ассанж без интернета
Ассанж без интернета
Ассанж скрывается в посольстве Эквадора с июня 2012 года из-за опасений экстрадиции в Швецию, где против него было открыто дело по обвинению в изнасиловании. В 2017 году его закрыли. Позже Ассанж направил в Кито запрос о политическом убежище из-за угрозы экстрадиции в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента в рамках деятельности в WikiLeaks. В январе появилась информация, что его запрос был удовлетворен.