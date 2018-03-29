Ассанж без интернета

Эквадор лишил Джулиана Ассанжа доступа в мировую сеть. Согласно официальному коммюнике, сообщения в соцсетях основателя WikiLeaks не раз угрожали дипотношениям Кито с другими государствами. Последней каплей стал пост в Twitter, в котором Ассанж назвал высылку дипломатов РФ из Великобритании из-за дела Скрипаля – "примером плохой дипломатии". Ранее он также не раз критиковал и арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии. При этом еще в 2017 году австралиец письменно обязался перед правительством Эквадора не распространять подобные сообщения политического характера.