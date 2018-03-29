Art Basel в Гонконге

Более 3 тыс. художников из 248 галерей мира: в Гонконге проходит выставка-ярмарка Art Basel. Особый интерес данное событие уже не первый год подряд вызывает у коллекционеров из Китая.

Согласно данным инвестиционного банка UBS, сегодня эта страна занимает второе место на рынке современного искусства после США.

"Среди китайских коллекционеров есть представители разных поколений - это и очень опытные собиратели искусства, и совсем молодые люди 20 лет. Мы становимся свидетелями того, как из года в год меняются их вкусы, интересы. А значит - и художники", - говорит руководитель азиатского направления Art Basel Аделайн Оои

В ходе закрытых показов картина "Без названия XII" одного из лидеров абстрактного экспрессионизма Виллема де Кунинга была продана за более чем 28 млн евро.

Цены на творения самого "дорогого" художника современности Джеффа Кунса варьируются от 40 до 50 млн евро.

"В основе моих работ лежит философия. А слово, которое чаще всего встречается в философских трудах, - это "отражение". И я работаю с данным концептом. Отражение подтверждает, что вы существуете. А вместе с вами - все остальное в этом мире и вселенной", - говорит художник Джефф Кунс.

Выставка проходит в Гонконге в шестой раз и продлится до 31 марта.