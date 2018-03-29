В Италии арестованы подозреваемые, связанные с исполнителем теракта на рождественском рынке в Берлине тунисцем Анисом Амри.
Антитерростическая операция в Италии
Антитерростическая операция в Италии
Специальное подразделение итальянской полиции провело антитеррористическую операцию в Риме и Латине, городе в 50 км от столицы, а также в Витербо, Неаполе, Казерте, Матере.
Задержаны четверо выходцев из Туниса, они подозреваются в изготовлении поддельных документов, в том числе и для Аниса Амри. Следователи также полагают, что они помогали радикализированным соотечественникам незаконно мигрировать в Италию, а затем в другие страны Европы.
Один палестинец уже находился под стражей по делу о распространении наркотиков, когда следователи обнаружили, что он поддерживает террористическую идеологию и связан с группировкой ИГИЛ.
Находившийся в бегах Амри после совершения теракта был застрелен в ходе рядовой проверки под Миланом. Жертвами теракта в Берлине стали 12 человек, свыше 50 получили ранения.
Министр обороны Италии Марко Миннити в среду заявил, что уровень угрозы безопасности в стране высок как никогда, из-за того что иностранные боевики пытаются вернуться в Европу через Италию, так как джихадисты терять поражении в Сирии и Ираке.