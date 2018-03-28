Экономический рост в США замедлился меньше, чем предполагалось - прирост потребительских расходов за 3 года частично компенсировал потери от роста импорта.
Сюрпризы экономики США
Сюрпризы экономики США
В среду Бюро экономического анализа (BEA) при американском министерстве торговли сообщило, что в 4-ом квартале 2017 года ВВП США, согласно окончательной третьей оценке, вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. После стремительного роста в 3,2% в 3-ем квартале экономисты ожидали увеличение лишь на 2,5%.
Ускорение темпов экономического роста связывают не только с увеличением потребительских расходов, но также экспорта и инвестиций в основной капитал. В то же время рост сдерживался увеличением импорта, который вычитается при расчете ВВП, а также сокращением федерального и региональных бюджетов.