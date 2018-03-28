"Сенсационные бабочки". Лови момент!

Лондонский Музей естественной истории ожил - здесь взмахнули крыльями бабочки более 60 видов из Северной и Южной Америк, Азии и Африки. Живая экспозиция под названием "Сенсационные бабочки" продлится почти весь 2018 год.

В специально отведенных для выставки оранжереях посетители могут потрогать нежные создания, сфотографировать и увидеть весь процесс превращения куколки в экзотических бабочек, которые свободно летают здесь среди цветов и других привычных для них растений. По мнению куратора выставки Бланки Хуэртас, у лондонцев и туристов появилась уникальная возможность "поймать момент" - увидеть не только редких бабочек из разных концов земли, но дотронуться до них и разглядеть вблизи даже самые мелкие детали их радужного одеяния.

Экспозиция "Сенсационные бабочки" будет работать в Музее естественной истории до 16 сентября.