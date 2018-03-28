Посол России в Австралии Григорий Логвинов на встрече с журналистами, а затем с министром иностранных дел Джули Бишоп выразил сожаление по поводу решения австралийского правительства выслать двух российских дипломатов. Логвинов назвал обвинения, выдвинутые против России по делу Скрипаля политически мотивированной кампанией, которая может вызвать новую холодную войну.
"Хорошо срежиссированная кампания"
"Хорошо срежиссированная кампания"
Григорий Логвинов: "Совершенно ясно, что кампания о так называемом вмешательстве России во внутренние дела, во внутреннюю политику США захлёбывается. Она обернулась ничем. Поэтому что-то новое было придумано, на самом деле заранее подготовлено. То есть то, что происходит, это хорошо срежиссированная кампания".
В своём комментарии по поводу дела Скрипаля посол России в соседней Индонезии Людмила Воробьева назвала ситуацию с расследованием отравления Скрипалей "абсурдной".
Людмила Воробьева: "До сих пор мы не видели, нам не предоставили никаких результатов расследования, предварительных результатов, никаких фактов".
Людмила Воробьева назвала позицию Индонезии, которая отказалась делать выводы по делу Скрипалей до получения результатов расследования, "сбалансированной".