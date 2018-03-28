"Хорошо срежиссированная кампания"

Посол России в Австралии Григорий Логвинов на встрече с журналистами, а затем с министром иностранных дел Джули Бишоп выразил сожаление по поводу решения австралийского правительства выслать двух российских дипломатов. Логвинов назвал обвинения, выдвинутые против России по делу Скрипаля политически мотивированной кампанией, которая может вызвать новую холодную войну.