Анатолий Адамишин: "Это война, которая распространяется на дипломатию"

83-летний кадровый дипломат говорит, что международное положение сегодня значительно хуже, чем во время холодной войны.

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"Это начало или продолжение дипломатической войны, уже теперь это можно сказать война между двумя как бы системами с одной стороны Запада и некоторые другие страны с другой стороны Россия. Я думаю, что если вовремя не остановиться, то в итоге будет видимо разрыв дипломатических отношений с некоторыми государствами.

Это война, скажем так, которая распространяется на дипломатию, причем приобретает формы, которые и здесь можно назвать как дипломатическая война. Сейчас мне понравилось выражение одного журналиста, он сказал: "Англичане положили отношения с Россией в вечную мерзлоту".

Действительно, дальше, мне кажется, идти уже некуда, и, честно сказать, я не вижу на ближайшее или, по крайней мере, обозримое будущее какое то восстановление наших отношений с такими странами, как Англия, США, ну, я уж не говорю о Прибалтике и Польше

Беспрецедентность, на мой взгляд, заключается в том, что в понятие санкций включена высылка дипломатов, это первая беспрецедентность, потому что санкции были, есть и, наверное, будут, но санкции заключались в торговых вещах, я тебе не даю финансовые кредиты и так далее. Но вот такого, чтобы санкцией была высылка дипломатов – это новое слово англичан, вот это беспрецедентно. Беспрецедентность номер два - то, что акция, касающаяся одной страны, была поддержана целым рядом других стран, и была поддержана как раз вот в этой первой беспрецедентности, высылке дипломатов как санкции, а не как то, их поймали, скажем, с поличным.

Англичане, надо сказать, внесли новое в дипломатическую войну, то есть они потребовали выдворения наших дипломатов вне зависимости, фактически, от того, поймали их на какой-то противозаконной деятельности, не поймали. Да и вообще они говорили, конечно, вот мы шпионскую сеть разбили и так далее, но вот такого, чтобы была как бы санкция за преступления, которая уж не связана с этими дипломатами, он же не подходили к этим людям, нигде их не замечали, вот это англичане внесли свой, что называется, вклад в дипломатическую войну. Они пошли дальше, они решили, опираясь на своего главного союзника США, сделать так, чтобы их поддержали целый ряд стран, и из этого получилась такая совершенно беспрецедентная массированная высылка.

Конечно, они предоставили то, что они считают доказательством, поэтому я и говорю, что они должны быть очень уверены в своей правоте, чтобы пойти на такие далеко идущие шаги, которые затрагивают не только их, но и целый ряд других стран, но смысл в том, что они сумели убедить своих союзников, что здесь виновата Россия. Россию они не убедили, но это для них уже сейчас не имеет значения.

Я думаю, перспектива такая, Россия ответит зеркально, на каждый, что называется, чих. Вполне возможно, что ряд стран пойдет по пути дальнейшего обострения обстановки, англичане уже говорят, что они начинают аресты российской недвижимости или российских капиталов, американцы грозят, что если, мол, русские ответят, а они точно ответят, мы точно ответим, то тогда американцы еще что-то придумают.

У кого найдется, наконец, здравый смысл, что хотя бы остановиться, остановиться на самой низкой точке и, по крайней мере, начать отходить от этой опасной черты, где уже возможно столкновение, и столкновение даже военное. Но все эти годы возможность военного столкновения, она рассматривалась как совершенно немыслимая, сейчас уже появляются реальные опасения, что в силу вот такой напряженной обстановки, в силу какой-то случайности, искры какой-то, мы можем столкнуться с неприятным делом, и к тому же в это время у нас будет возможностей для контактов

Может быть, это самая тяжелая обстановка, которая была за эти годы и я думаю, что она хуже, чем во времена "холодной войны", хуже потому, что, скажем, американцы жали на нас, конфронтация, гонка вооружений и так далее, но всегда находилась возможность сотрудничать с ними по каким то областям и всегда находились люди в той же Америке, которые говорили - "Ну хватит конфронтации, давайте все таки с русскими находить общий язык". Сейчас, насколько я понимаю, весь правящий класс американский настроен плохо по отношению к России

Санкции, то одни, то другие, потом контрсанкции и так далее, и в итоге заканчиваются эти санкции новым явлением – высылкой дипломатов, которая, кроме всего прочего, оскорбительна для страны, тут уже не только экономическое, тут бьют по эмоциям. Вот вы знаете, русские люди они готовы, что называется, ремешок зажать, но так, чтобы себя чувствовать человеком, которого никто не обижает, не оскорбляет, так что в итоге мы на этом дне оказались, потому что если ты все время опускаешься, то ты оказываешься на дне

Я, как ни странно, надеюсь на Трампа, поскольку нужно на что-то надеяться, во первых, потому что решает все-таки Америка, во-вторых, Трамп - человек упрямый, он в свое время говорил, что с Россией лучше дружить, чем не дружить, его все время упрекали за то, что Россия его поддержала, он должен был замолчать, сейчас он говорит - "Нет, давайте мы встретимся".

Шансов, на мой взгляд, немного, но если пойдет какое нибудь улучшение, то я думаю, оно пойдет с этой стороны, решают большие.