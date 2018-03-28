Из штаб-квартиры НАТО высылаются 10 российских дипломатов, таким образом представительство России сокращено на треть.
НАТО: состав миссии РФ сокращен на треть
НАТО: состав миссии РФ сокращен на треть
Как было заявлено, консенсусное решение принято, исходя из глубокой озабоченности тем, что произошло отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Об этом сообщил генсек Северо-Аталнтического Альянса Йенс Столтенберг.
"России это дает очень недвусмысленно понять, что ее агрессия имеет цену, которую придется платить, и это также демонстрирует , что она ошиблась в своих оценках нашей сплоченности".
В общей сложности 27 стран выслали более, чем 140 российских дипломатов, это большинство государств-членов ЕС, Канада, США, а также Албания, Норвегия,Украина, Молдавия и Австралия.
В Белом Доме заявили, что дверь к диалогу с Россией США оставляют открытой, но официальная Москва должна понять, что за попытками дестабилизировать сложившийся мировой порядок будет следовать немедленная реакция.
Россия с первого дня отрицает любую причастность как к отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери, так и любое вмешательство во внутренние дела других государств.