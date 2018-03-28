Тайное становится явным: Ким Чен Ын в Пекине был и переговоры вел

Оно также сообщило о том, что у северокорейского лидера состоялась встреча с его китайским коллегой. Ким Чен Ын прибыл в Пекин в воскресенье по приглашению Си Цзиньпина. Накануне о визите рассказало агентство Блумберг, но МИД страны сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.

Ким Чен Ын заявил в Пекине, что он готов к диалогу с США, в который входит и встреча с Трампом. Со своей стороны японский премьер Абэ заявил, что "ожидает от Пекина развернутых объяснений" по поводу этого визита. Он добавил, что "Япония собирает информацию и анализирует ее".

Это была первая зарубежная поездка Ким Чен Ына с момента его прихода к власти с целью заручиться, как считает американская пресса, поддержкой Пекина перед встречей с американским президентом.