В небольшой кемеровской церкви отпевали семью Агарковых, погибших в пожаре.
В Кемерове хоронят погибших детей
В Кемерове хоронят погибших детей
В трех гробах - останки детей, Маши и Кости, и их бабушки Надежды Васильевны.
Агарковы отвезли Машу и Костю к Надежде Васильевне, чтобы дети провели с ней воскресенье. С трудом сдерживающий рыдания отец рассказал, что его дочка Машенька очень хотела посмотреть мультфильм "Кролик Питер“. Дети с бабушкой не успели выбраться из запертого кинозала и задохнулись в дыму.
В Кемерове в среду целый день - траурные мероприятия.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате этой трагедии, по последним данным, погиб 41 ребенок и 23 взрослых.