Графический дизайн политической тематики имеет свою историю. Но за последние 10 лет взаимодействие политики с обществом резко изменилось: СМИ взяли на вооружение новые технологии, и теперь совсем иначе реагируют на главные политические события нашего времени. Выставка "Надежда вопреки всему: графика и политика 2008-2018" в лондонском Музее дизайна прослеживает этот путь.
Графика и политика
Графика и политика
Куратор выставки Маргарет Куббадж представляет экспонаты:
"Эти образы обладают способностью воздействовать на людей напрямую, создавать сообщества в зависимости от того, какое они несут послание, и такой графический дизайн становится способом общения и объединения людей".
Британское книжное издательство "GraphicDesign &" специализируется на изучении того, как графический дизайн связывает нас в современном обществе.
Люсьенн Робертс, соучредитель издательства говорит:
"Очень мощные идеи можно резюмировать в нескольких словах и в одном изображении. А технологи как раз поощряют эту краткость. И это абсолютно верно также в отношении графического дизайна, здесь всё зависит от того, на каком именно слове вы сделаете акцент, каковы будут размеры изображения, насколько крупным будет лицо, насколько большим тот или иной предмет".
Общедоступность графического программного обеспечения и принтеров, а также бум цифровых медиа и социальных сетей расширили возможности политической графики.
Выставку в лондонском Музее дизайна можно посетить до середины августа.