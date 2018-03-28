Графический дизайн политической тематики имеет свою историю. Но за последние 10 лет взаимодействие политики с обществом резко изменилось: СМИ взяли на вооружение новые технологии, и теперь совсем иначе реагируют на главные политические события нашего времени. Выставка "Надежда вопреки всему: графика и политика 2008-2018" в лондонском Музее дизайна прослеживает этот путь.