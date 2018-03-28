Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества у своего дома в Солсбери. Первым контактом была входная дверь. Так считает британская полиция.
Скрипали впервые соприкоснулись с нервно-паралитическим веществом у себя дома
Скрипали впервые соприкоснулись с нервно-паралитическим веществом у себя дома
В сообщении Скотленд-Ярда сказано, что "специалисты установили, что наибольшая концентрация нервно-паралитического вещества на сегодняшний день была у входной двери по данному адресу".
Скрипаль и его дочь находятся в больнице вот уже более трех недель. Великобритания заявила о том, что вещество, которым отравили Скрипалей, разрабатывалось в России, и обвинила Москву в причастности к инциденту. Москва обвинения отвергает.