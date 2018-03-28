Забытый шедевр Перголези

Итальянский хоровой коллектив "Гизлиери" под управлением Джулио Пранди, специализирующийся на духовной музыке XVIII в., представил публике мессу ре мажор Джованни Баттисты Перголези, которая до недавнего времени считалась утраченной. Сочинение, написанное в 1731 г., уже было сыграно в концертных залах Бельгии, Нидерландов и Италии и только что было издано на компакт-диске.