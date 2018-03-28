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Забытый шедевр Перголези

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Забытый шедевр Перголези

Джулио Пранди
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REUTERS/Clement Rossignol
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Итальянский хоровой коллектив "Гизлиери" под управлением Джулио Пранди, специализирующийся на духовной музыке XVIII в., представил публике мессу ре мажор Джованни Баттисты Перголези, которая до недавнего времени считалась утраченной. Сочинение, написанное в 1731 г., уже было сыграно в концертных залах Бельгии, Нидерландов и Италии и только что было издано на компакт-диске.

Джулио Пранди, дирижёр хора и оркестра "Гизлиери": "Духовная музыка этого периода и особенно духовно-музыкальные сочинения Перголези это настоящий театр души. Это совершенно не похоже на оперу. Это театр эмоций. В данной мессе это искусство доведено до высочайшего уровня. Язык этой музыки напрямую попадает в душу человека и поэтому он понятен каждому".

Итальянский композитор Перголези скончался от туберкулёза в 1736 г. в возрасте 26 лет, но успел войти в историю музыки как один из создателей жанра оперы-буффы и автор более десятка выдающихся инструментальных и вокальных сочинений, в том числе часто исполняемого песнопения Stabat Mater.

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