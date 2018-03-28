Ровно через год, 29 марта 2019 г., Великобритания должна официально выйти из состава Европейского союза.
За год до "брексита"
За год до "брексита"
Этапы "брексита" были согласованы на последнем саммите ЕС в Брюсселе на минувшей неделе. Ожидается, что переговоры об условиях "брексита" завершатся до конца октября. После чего договор о выходе должен быть утверждён парламентом Великобритании. Это должно случится до 29 марта, так как в этот день, в 23 часа по Гринвичу, должен начаться переходный период, который продлится до конца 2020 г.
Во время переходного периода Британия уже не будет страной-членом Евросоюза, но торговые соглашения, принятые в рамках ЕС будут оставаться в силе. Также британцы будут пользоваться квотой на вылов рыбы в водах Союза, а граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия будет оставаться прозрачной. За время переходного периода Лондону предстоит подписать новые торговые соглашения с европейскими соседями и другими заинтересованными сторонами.
За год до исторической даты в Великобритании все еще много сторонников членства в ЕС. Но премьер-министр Тереза Мэй неумолима:
"Как я уже говорила, референдум был проведен, голосование состоялось, люди высказали своё мнение, и мы будем поступать в соответствии с ним".
Итак, 29 марта 2018 г. Соединенное Королевство отмечает наступление последнего года в составе объединённой Европы.