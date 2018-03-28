За год до "брексита"

Этапы "брексита" были согласованы на последнем саммите ЕС в Брюсселе на минувшей неделе. Ожидается, что переговоры об условиях "брексита" завершатся до конца октября. После чего договор о выходе должен быть утверждён парламентом Великобритании. Это должно случится до 29 марта, так как в этот день, в 23 часа по Гринвичу, должен начаться переходный период, который продлится до конца 2020 г.

Во время переходного периода Британия уже не будет страной-членом Евросоюза, но торговые соглашения, принятые в рамках ЕС будут оставаться в силе. Также британцы будут пользоваться квотой на вылов рыбы в водах Союза, а граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия будет оставаться прозрачной. За время переходного периода Лондону предстоит подписать новые торговые соглашения с европейскими соседями и другими заинтересованными сторонами.

За год до исторической даты в Великобритании все еще много сторонников членства в ЕС. Но премьер-министр Тереза Мэй неумолима:

"Как я уже говорила, референдум был проведен, голосование состоялось, люди высказали своё мнение, и мы будем поступать в соответствии с ним".

Итак, 29 марта 2018 г. Соединенное Королевство отмечает наступление последнего года в составе объединённой Европы.