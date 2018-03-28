Премьер-министра Израиля во вторник поздно вечером выписали из медицинского центра "Хадасса Эйн-Карем" в Иерусалиме. Несколькими часами ранее он был направлен туда личным врачом в связи с высокой температурой и сильным кашлем.
Нетаньяху обследовали и отпустили
Нетаньяху обследовали и отпустили
Как позже пояснили в канцелярии главы правительства, Биньямин Нетаньяху прошел медицинское обследование, в ходе которого была выявлена вирусная инфекция верхних дыхательных путей. В итоге его выписали домой, порекомендовав покой и медикаментозное лечение.
По мнению лечащего врача Нетаньяху Цви Берковица, две недели назад премьер-министр "не отлежался, подхватив инфекцию, в результате чего симптомы усугубились".
Сам Нетаньяху написал по возвращении из больницы в Twitter'e, что "покой и горячий суп все исправят".
По данным израильских СМИ, намеченное на среду заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится. Если Биньямин Натаньяху не сможет присутствовать по состоянию здоровья, заседание возглавит министр оборон Авигдор Либерман.
68-летний Нетаньяху возглавляет правительство еврейского государства с 2009 года. Все это время премьер в положенные сроки проходит медицинские обследования, которые подтверждают его хорошую физическую форму и здоровье.