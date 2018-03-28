Столкновение самолетов в аэропорту Тель-Авива
Самолет Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania столкнулся при буксировке с лайнером Boeing 767 израильского перевозчика El Al в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива. Никто из пассажиров в результате столкновения непострадал, все они благополучно покинули салоны лайнеров. Авиационные власти Израиля начали расследование происшествия. Лайнер El Al готовился осуществить рейс из Тель-Авива в Рим, самолет Germania направлялся в Берлин, и буксировщик выводил от терминала немецкий Boeing 737. Пассажиры будут перенаправлены на другие рейсы.