Марш против антисемитизма в Париже

В Париже тысячи человек, в том числе известные политики, вышли на манифестацию против антисемитизма, посвящённую памяти Мирей Кнолль. Жестокое убийство 85-летней женщины, по версии следствия, было совершенно по антисемитским мотивам.
Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший похоронную церемонию, назвал Мирей Кнолль "жертвой варварского обскурантизма", убитой за то, что она была еврейка.
На демонстрацию пришли лидеры правой и левой антисистемной оппозиции, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, несмотря на то, что организатор акции, Представительный совет еврейских организаций Франции, назвал их присутствие нежелательным. В свою очередь сын покойной, Даниэль Кнолль, призвал разрешить принять участие в демонстрации всем желающим.
В июле 1942 г. Мирей Кнолль чудом удалось спастись во время массовой облавы на евреев в Париже, проводившейся режимом Виши.