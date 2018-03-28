В Литве высылку сотрудников посольства РФ, якобы занимавшихся под дипломатическим прикрытием разведывательной деятельностью, называют "историческим ударом по сети русских шпионов во всем мире" (такими словами ситуацию охрактеризовал советник президента Литвы Дали Грибаускайте Нериюс Алексеюнас).
"Выбор зависит от России"
"Выбор зависит от России"
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью телеканалу "Евроньюс" заявил:
"Обычно принимается решение о зеркальном ответе. Иначе говоря, мы не будем думать о том, что Россия собирается делать. Они могут сделать выбор в пользу дальнейшей эскалации, либо найти выход из этой патовой ситуации. Пришло время вести себя по-другому. Но выбор зависит от России. Это вопрос не только о солидарности, но и доверия. Можно доверять союзникам, мы доверяем Соединенному Королевству, и не только им, и мы полностью разделяем их оценки. Мы не можем доверять противникам по ряду причин".
Из Вильнюса передает корреспнодент "Евроньюс" Лиутаурас Стримайтис: "В овтет на решение Вильнюса о выслке трех российских дипломатов Россия планирует выслать из страны несколько сотрудников литовской дипмиссии".