Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью телеканалу "Евроньюс" заявил:

"Обычно принимается решение о зеркальном ответе. Иначе говоря, мы не будем думать о том, что Россия собирается делать. Они могут сделать выбор в пользу дальнейшей эскалации, либо найти выход из этой патовой ситуации. Пришло время вести себя по-другому. Но выбор зависит от России. Это вопрос не только о солидарности, но и доверия. Можно доверять союзникам, мы доверяем Соединенному Королевству, и не только им, и мы полностью разделяем их оценки. Мы не можем доверять противникам по ряду причин".

Из Вильнюса передает корреспнодент "Евроньюс" Лиутаурас Стримайтис: "В овтет на решение Вильнюса о выслке трех российских дипломатов Россия планирует выслать из страны несколько сотрудников литовской дипмиссии".