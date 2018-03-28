Представленная Лондоном презентация из шести слайдов, якобы доказывающая причастность РФ к так называемому делу Скрипаля, не выдерживает критики, цитирует пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова агентство ТАСС.
Кремль отрицает причастность РФ к отравлению Скрипаля
Кремль отрицает причастность РФ к отравлению Скрипаля
"К нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели", — сказал журналистам представитель Кремля.
Презентация была продемонстрирована на брифинге в посольстве Великобритании в Москве.
"Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно вот эта информация была представлена в качестве аргументов, — вряд ли это выдерживает критику", — оценил Песков.
"Мы надеемся на то, что страны, которые солидаризировались с Великобританией и приняли решение о высылке наших дипломатов, все-таки посчитают необходимым задуматься, насколько можно считать достоверной представленную информацию, которая подается как доказательство этой эфемерной причастности России к событиям в Солсбери", — сказал Песков.