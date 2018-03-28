Трагедия в Кемерове: первые похороны

В Кемерове прошли первые похороны людей, погибших в результате пожара в торговом центре.

После отпевания в храме Святой Троицы закрытые гробы привезли на городское кладбище, где останки, в том числе нескольких детей, были преданы земле.

В России траур, вместе с родственниками погибших скорбит вся страна.

Поиск виновных и виноватых

Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, из которых 41 ребенок, еще 69 человек госпитализированы.

Власти ведут расследование и обещают по всей строгости наказать виновных. При этом как отметил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подчеркнул, что важно найти виновных, а "не назначать виноватых".

Под стражу взяты первые фигуранты дела, в том числе управляющая торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок, а также охранник, который по предварительным данным отключил пожарную сигнализацию.

Сама Судденок выразила глубокие соболезнования, однако заявила, что ее вины в пожаре нет. Женщина заверила суд, что "ничего не знала о неисправности пожарной сигнализации" в торговом центре.

Протесты родственников - спланированная акция?

Тем временем многие кемеровчане считают, что главная причина трагедии - халатность властей, которые закрывали глаза на нарушения правил безопасности в "Зимней вишне".

Однако первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что прошедший во вторник стихийный митинг в Кемерове, на котором люди, в том числе родственники погибших, требовали честного и прозрачного расследования причин пожара, был "спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти".