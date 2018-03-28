Глава МВД Бельгии о приоритетах в сфере безопасности

Прошло два года после терактов в Брюсселе. Следствие установило, что городские мечети были рассадниками радикализма. Вскоре начнётся суд по делу о стрельбе в Еврейском музее. Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Ян Ямбон предупредил о возможности других подобных заговоров, диверсий и разногласий. Вопросы ему задавал наш корреспондент Аисса Буканун.

Евроньюс: Вам приходится иметь дело с террористической угрозой, бороться с радикализацией, не позволять потенциальным джихадистам проникать в иракско-сирийскую зону. Кроме того, вам нужно противостоять последствиям исламофобии, росту расизма и антисемитизма. У вас сложные задачи. Каковы ваши приоритеты?

Ян Ямбон: Я считаю приоритетом обновление политики безопасности в нашей стране, повышение культуры в этой области. Это означает борьбу с насильственным экстремизмом, а также против антисемитизма.

Евроньюс: Появляются ли более подходящие методы для дерадикализации групп или отдельных лиц?

Ян Ямбон: Быть радикалом ещё не значит создавать проблему. Я сам радикал, я радикальный демократ, я радикальный фламандский националист. Так что радикалы не являются проблемой сами по себе. Но когда радикализм ведёт к насилию, к насильственному экстремизму, тогда радикализация становится проблемойю Становится трудно дерадикализировать несителей экстремистских идей, готовых осуществлять их посредством насилия.

Евроньюс: Два с половиной года назад вы сосредоточили усилия на Моленбеке, где обосновались террористы. Удалось ли очистить эту брюссельскую коммуну, где готовились парижские нападения?

Ян Ямбон: Люди, совершившие теракты, были арестованы. Но там была создана сеть поддержки этих террористов. Поэтому наши службы ежедневно уделяют большое внимание этому району, выискивают тех, кто оказывает помощь и обеспечивает поддержку террористам.

Евроньюс: Как вы сотрудничаете в европейском и международном обмене информацией?

Ян Ямбон: После терактов в Париже и Брюсселе мы вместе с Францией создали то, что мы называем совместной следственной группой. Теперь имеются законные рамки для совместных расследований.

Евроньюс: В вашей стране, как и некоторых другие европейских странах, снова поднимает голову исламофобия и антисемитизм. Какие инструкции вы дали полиции?

Ян Ямбон: Я не согласен с вашими словами о том, что в нашей стране учащаются акты исламофобии и антисемитизма, я не согласен. Существуют небольшие группы, которые выражают подобные взгляды, и полиции дана задача их остановить.

Евроньюс: Предпринимают ли ваши службы усилия, чтобы вернуть в Бельгию бельгийских боевиков, которые ещё остаются в Ираке и Сирии?

Ян Ямбон: Нет, мы не этим не занимаемся. Должен признать, что к сожалению из Бельгии выехало в горячие точки наибольшее в Евросоюзе количество иностранных боевиков по сравнению с населением страны. Но сегодня у нас есть еще один рекорд — это наибольшее число заключенных, помещенных в тюрьмы в связи с терроризмом.

Евроньюс: Как вы предотвращать нелегальное возвращение некоторых террористов в страну?

Ян Ямбон: Когда люди просят убежища, мы сверяем их с базыми данных о террористах, которыми располагает полиция. Мы систематически отслеживаем и тех, кто находится здесь нелегально, что мы могли, когда нужно, их арестовать.

Евроньюс: После победы международной коалиции над «Исламским государством» способна ли ещё эта группировка совершать террористические атаки на европейской территории?

Ян Ямбон: По-моему, так называемое «Исламское государство» ослаблено, оно потеряло много теоритории, а также привлекательности для молодых людей. Но опасность ещё не исчезла.