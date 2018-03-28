Арест пропагандиста ИГИЛ в Турине

"В Турине арестован 23-летний выходец из Марокко, получивший гражданство Италии . Подозревается, что он член группировки "Исламское государство", - сообщила во вторник итальянская полиция. Уже известно, что задержанный - Эльмахди Халили - автор пропагандистских текстов на итальянском языке.

Ведётся также расследование о причастности к деятельности террористических группировок 13 человек и в других городах Италии, в том числе в Бергамо, Милане, Модене, Неаполе и Реджо Эмилии.

Антитеррористический рейд на Апеннинах начался с задержания в понедельник гражданина Италии родом из Египта. Он возглавлял культурный центр в южном городе Фоджа, под прикрытием которого вербовал людей (в том числе и детей) в ряды боевиков.

Глава МВД Италии Марко Миннитти заявил в интервью газете "Стампа", что террористическая угроза в стране очень высока. Она усугубляется тем, что оставшиеся в живых после разгрома боевики ИГИЛ перебираются в Европу. ПО словам Миннитти, им уже удалось набрать в свои ряды 20-30 тысяч сторонников из более чем 100 стран. Перед лицом такой угрозы Италия всё чаще осуществляет репатриацию по соображениям национальной безопасности.