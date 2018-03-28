В Ирландии 25 мая пройдет референдум по вопросу о либерализации закона об абортах. В этот день избиратели ответят на вопрос, поддерживают ли они 8-ю поправку к конституции, гарантирующую право на жизнь матери и ее нерожденному ребенку, или выступают за ее отмену.
Ирландия: референдум по вопросу об абортах пройдет 25 мая
Ирландия: референдум по вопросу об абортах пройдет 25 мая
Аборты в Ирландии до сих пор запрещены законом и разрешены только в исключительных обстоятельствах, включая угрозу жизни матери. По данным Ирландской ассоциации планирования семьи, с момента действия 8-й поправки, принятой в 1983 году, свыше 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в зарубежных клиниках.